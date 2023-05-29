الجيش الملكي يطيح بالفتح الرياضي ويوسع الفارق مع الوداد

هبة بريس _ رياضة

تمكن الجيش الملكي لكرة القدم من الفوزر على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين لصفر، في مباراة جمعت الفريقين، الاثنين 29 ماي 2023، في ملعب الأمير مولاي الحسن، برسم الجولة الـ26 من الدوري الوطني الاحترافي الأول.

وأحرز هدفي فوز الجيش الملكي كل من أنور طرخات وعبد الفتاح حدراف، على التوالي، في الدقيقتين الـ55 و84.واستطاع النادي العسكري بفضل هذا الفوز الثمين أن يرفع رصيده إلى 57 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الوداد الرياضي الوصيف بنقطة واحدة

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