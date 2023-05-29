الدفع بعد الوفاة”.. عرض غريب لشركة بيتزا

هبة بريس

أطلقت سلسلة فروع بيتزا في نيوزيلندا عرضا غريبا لعملائها يتمثل في حصولهم على البيتزا، ودفع ثمنها بعد الوفاة.

وأورد موقع قناة ndtv الهندية أن شركة Hell Kitchen أطلقت حملة جديدة تحت شعار “اشتر الآن، وادفع في وقت لاحق”، تتمثل في توصيل البيتزا إلى العملاء، مع تحصيل ثمنها من خلال وصية تشير إلى الالتزام بالدفع بعد أن يفارقوا الحياة.

وأكدت الحملة أنه لا يوجد رسوم تأخير أو غرامات أو فوائد على المدفوعات المتأخرة.

لكن سوف يتمتع بهذه الخدمة 666 عميلا فقط، سيوقعون على عقد ملزم قانونا.

وأصدرت الشركة مقطعا ترويجيا لمخطط الدفع الغريب هذا على قناتها الرسمية على يوتويب.

ويظهر في الفيديو عامل توصيل، يرافقه محام، وهو يسلم البيتزا للعملاء، ويطلب منهم التوقيع على اتفاق بين الطرفين يسمح لعشاق البيتزا بشرائها على أن يدفعون ثمنها بعد وفاتهم، وهو ما أثار استغرابهم لكنهم وافقوا في نهاية المطاف

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