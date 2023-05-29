مغني الراب التركي إيزيل بعد فوز أردوغان : لقد سئمت من بلادي
أكد مغني الرب التركي الشهير إيزيل، الذي يعيش في ألمانيا، إنه لا يرغب في العودة إلى تركيا في الوقت الراهن بسبب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.
وقال في منشور لمحبيه على أنستجرام: “لقد سئمت من بلادي. حتى إذا لم أتمكن من العودة بقية حياتي، ستكونون دائماً في عقلي وفي قلبي”.
وتابع أنه بالنسبة للعديد من الناس مجرد “إرهابي لديه وشم لأنقرة على وجهه”.
ووجه كلمات لأنصاره ونصحهم بالتركيز على أنفسهم والمضي قدماً، قائلاً: “في الوقت الحالي، يمكنكم فقط إنقاذ أنفسكم. أنا أيضاً يجب أن أتكيف مع الدولة التي أعيش فيها، ولكن بعد عمر معين، لا يكون الأمر سهلاً”.
وأضاف أنه “لا يوجد خيار آخر، الأمر مثل البداية من الصفر”.
وأشار إلى أنه يشعر بالقلق بشأن مستقبل الشباب في تركيا، مضيفاً: “أتمنى لو كنت أستطيع القتال من أجل أحلامكم.. لا تستسلموا أبداً”.
يذكر أن إيزل (31 عاماً) أحد أشهر مغني الراب في تركيا، وقد أثار ضجة أكثر من مرة بسبب كلمات أغنياته المنتقدة للحكومة. وفي عام 2018 فاز بجائزة الموسيقى التركية المرموقة “جولدن باترفلاي” (الفراشة الذهبية) كأفضل مغن جديد.
13 تعليقات
ذهاب بلارجعة.تركياتقدمت وازدهرت بفضل سياسة اردوكان .العلمانيون يحاربون الاسلام وهم لعبة في ايدي اوروبا .فهم واهمون.
القافلة تسير والكلاب تنبح
هنيئا للشعب التركي خمسة اعوام اخرى من التقدم والرقي.
هو زمن التفاهة، فليقل مايشاء وعند الله سيلتقي الخصوم، ام أنه لايعرف أنه مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
من ينشر العهر والفساد لا يهمه من يخدم بلده بصدق
اردوغان احبه الملايين وصوتوا عليه وبعزيمته وارادت المسؤولين معه حولو تركيا الى معادلة اقليمية صعبة على كل المستويات
عكس بلدننا التي لا يرى فيها المسؤولين سوى مصالحهم الضيقة
مغني نكرة ولا يفقه شيئا سوى اظهار سواد قلبه كغيره من الاشرار الذي لا يتناهون عن انكار انجازات الزعيم الكبير اردوغان التي حققها من اجل تركيا مستقلة وذات كلمة مسموعة عبر العالم
مغني نكرة ولا يفقه شيئا سوى اظهار سواد قلبه كغيره من الاشرار الذي لا يتناهون عن انكار انجازات الزعيم الكبير اردوغان التي حققها من اجل تركيا مستقلة وذات كلمة مسموعة عبر العالم٢
انت انسان غير وطني ولاتحب الخير لبلادك،من،تكون انت حتى تسب سيدك أردوغان انت مجرد فاسق ليس إلا تريد عودة تركيا إلى حفدة كمال اتا ترك الذي سلط عليه الله الحشرات تنبش،جسمه حتى مات على الكفر
شكون داخل فيك يا الخنز.
نحن كمغاربة و عرب و مسلمين سنيين نعلم ان هذا المغني و امثاله يخدمون اجندات امريكية صهيونية يهودية من اجل خلق مشاكل داخلية بتركيا و غيرها من بلاد الاسلام….. اريج المسك و الفايد خير مثال.
هههههههههههه يتبجحون بالدمقراطية لكن عندما تهزمهم بها ينقلبون عليها. اشرب ماء البحر فهو علاج لذلك
انسان فاشل لا يجيد سوى الرقص كالقردة و يعطي نصائح للشباب و يتنقد اسياده و هو جالس على اريكة يشاهد رسوم كرتونية
الارهابي الحقيقي هو ان تكن ضد شرع الله يامنافق انت تعيش في دولة ملحدة كافرة بجميع معايرها تشريعتها التي تذل البشرية والطبيعة اما اردوغان فهو إنسان يحبه الجميع حتى خارج تركيا قد اوصلها الى العالمية الى دولة مرموقة تتحدى اعداء الله منها تلك الدولة التي تحرضك وجيرانها
الشطارة لايكون الوطن إنما ينشرون الانحطاط والرذيلة