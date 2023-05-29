مغني الراب التركي إيزيل بعد فوز أردوغان : لقد سئمت من بلادي

2023-05-29 / 20:55
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هبة بريس _ وكالات

أكد مغني الرب التركي الشهير إيزيل، الذي يعيش في ألمانيا، إنه لا يرغب في العودة إلى تركيا في الوقت الراهن بسبب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وقال في منشور لمحبيه على أنستجرام: “لقد سئمت من بلادي. حتى إذا لم أتمكن من العودة بقية حياتي، ستكونون دائماً في عقلي وفي قلبي”.

وتابع أنه بالنسبة للعديد من الناس مجرد “إرهابي لديه وشم لأنقرة على وجهه”.

ووجه كلمات لأنصاره ونصحهم بالتركيز على أنفسهم والمضي قدماً، قائلاً: “في الوقت الحالي، يمكنكم فقط إنقاذ أنفسكم. أنا أيضاً يجب أن أتكيف مع الدولة التي أعيش فيها، ولكن بعد عمر معين، لا يكون الأمر سهلاً”.

وأضاف أنه “لا يوجد خيار آخر، الأمر مثل البداية من الصفر”.

وأشار إلى أنه يشعر بالقلق بشأن مستقبل الشباب في تركيا، مضيفاً: “أتمنى لو كنت أستطيع القتال من أجل أحلامكم.. لا تستسلموا أبداً”.

يذكر أن إيزل (31 عاماً) أحد أشهر مغني الراب في تركيا، وقد أثار ضجة أكثر من مرة بسبب كلمات أغنياته المنتقدة للحكومة. وفي عام 2018 فاز بجائزة الموسيقى التركية المرموقة “جولدن باترفلاي” (الفراشة الذهبية) كأفضل مغن جديد.

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