مولاي يعقوب..جماعة عين الشقف تفك العزلة عن 09 دواورير في ظرف وجيز

2023-05-29 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

ع محياوي _ هبة بريس

أقدم مجلس جماعة عين الشقف التابع ترابيا لعمالة إقليم مولاي يعقوب ، على إنطلاق عدة أشغال لفك العزلة عن 09 دواوير التي تقدر ساكنتها حوالي 15 ألف نسمة، وهمت هذه الأشغال تهيئة وتزفيت الطريق الرابطة بين أولاد امحمد ودوار اللبابدة وأولاد امعرف أولاد يزيد أولاد حسون الغوازي تعاونية عزيزة الحلالفة أولاد بوصالح، وذلك في إطار برنامج التّنمية القروية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يفك العزلة عن هذه الدواوير التابعة للنفوذ الترابي للجماعة ذاتها.

وكانت ساكنة المنطقة تعاني من صعوبة سلك الطرق بالدواوير المذكورة، سواء لدى الراجلين أو سائقي العربات، رغم كونها مسلكا حيويا.

وقال ” كمال لعفو “، رئيس جماعة عين الشقف، الذي يعتبر من أجود رؤساء الجماعات بالإقليم المنتمي لحزب الحركة الشعبية إن“مشروع تهيئة الطرق المعنية سيساعد على تسهيل عملية التنقل اليومي لساكنة الدواوير المجاورة لها، لقضاء حاجياتها وأغراضها بشكل أسهل من ذي قبل”.

وأبرز كمال لعفو، في تصريح له لجريدة هبة بريس الإلكترونية، على خلفية انطلاق هذا المشروع، “أن الطرق موضوع الإصلاح عاشت حالة صعبة لكثرة الحفر وخاصة في فصل الشتاء .

وأضاف رئيس جماعة عين الشقف أن المشروع سيساهم في تخفيف معاناة سكان الدواوير، إضافة إلى تسهيل أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية.

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