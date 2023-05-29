الملك يهنئ رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.
وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس رجب طيب أردوغان، راجيا لفخامته كامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب التركي لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنني إذ أبارك لفخامتكم هذه الثقة المتجددة، لا يفوتني أن أعبر لكم عن بالغ ارتياحي للمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون البناء بين بلدينا بفضل حرصنا المشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات “.
وأضاف صاحب الجلالة “من هذا المنطلق، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تمتين هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويسهم في ترسيخ جسور التضامن والتآزر بين شعوب أمتنا الإسلامية”
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تهانينا الرجل السياسي الشهم السيد طيب رجب اردوغان لانتخابه رئيسا الولاية الثالثة ..
انتصار أردوغان أثلج صدور المسلمين والأمة العربية الإسلامية لأنها أصبحت تشتاق الى حكام مناسبين لمسؤولياتهم يخافون الله في أوطانهم وشعوبهم وقد تجسد ذلك في هذا الرئيس المناسب لمسؤوليته الذي أحبه أعداءه قبل مناصريه . وفقه الله..
تركيا دولة داعمة لوحدتنا الترابية متمنياتي لها بكامل الرقي و الازدهار وحفظ الله مولانا الامام وأيده جلالة الملك محمد السادس..
أنعم الله على تركيا بهذا الرئيس الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل تأمين حياة المواطن التركي..
اللهم احفظ امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب اردوغان نعمة للشعب التركي الشقيق ..
الف مبروك لرجب طيب اردوغان..