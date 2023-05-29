الملك يهنئ رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

2023-05-29 / 20:00
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هبة بريس _ الربا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس رجب طيب أردوغان، راجيا لفخامته كامل التوفيق في مواصلة قيادة الشعب التركي لتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإنني إذ أبارك لفخامتكم هذه الثقة المتجددة، لا يفوتني أن أعبر لكم عن بالغ ارتياحي للمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون البناء بين بلدينا بفضل حرصنا المشترك على المضي قدما في تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات “.

وأضاف صاحب الجلالة “من هذا المنطلق، أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل تمتين هذه العلاقات المتميزة والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين، ويسهم في ترسيخ جسور التضامن والتآزر بين شعوب أمتنا الإسلامية”

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