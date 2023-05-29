ناصر بوريطة : تم تنظيم 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب

هبة بريس _الرباط

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين، بمجلس النواب، أن الوزارة نظمت من خلال الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، ما مجموعه 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب خلال السنة الماضية.

وأضاف بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة ساهمت، أيضا، في تنظيم 150 منتدى اقتصادي ومعرض قطاعي و145 عملية ربط تجاري لصالح المستثمرين الأجانب والمغاربة، علاوة على أنها توسطت بين فاعلين مغاربة وأجانب لتسوية 51 نزاع تجاري.

وقال إن دور هذه الوزارة يبرز، كذلك، من خلال توقيع 95 اتفاقية هذه السنة ذات طابع اقتصادي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المخزون الاتفاقي للمغرب بلغ 1400 اتفاقية اقتصادية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال التبادل التجاري وغيرها، والتي تشكل أداة في يد الفاعل الاقتصادي المغربي من أجل الاستفادة منها.

وسجل بوريطة أن الدبلوماسية الاقتصادية تشكل شقا مهما في السياسة الخارجية للمملكة كما يرسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بأن قوة المغرب تتجلى في توفره على شبكة دبلوماسية تتكون من 105 سفارات و57 قنصلية، تساهم في الترويج لعلامة المغرب (LABEL MAROC) والتعريف بمقومات المملكة.

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