البيجيدي: قرار محكمة الاستئناف البريطانية إخفاق جديد لأعداء المغرب

هبة بريس _ الرباط

نوه حزب العدالة والتنمية بقرار “محكمة الاستئناف بلندن الصادر يوم 25 ماي 2023، المؤيد للقرار السابق للمحكمة الإدارية، والذي رفض بشكل نهائي الاستئناف الذي سعت من خلاله جهات داعمة للانفصاليين إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا بدعوى شمول مجال تطبيقها للأقاليم المغربية الصحراوية المسترجعة”.

وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، اليوم الاثنين 29 ماي الجاري، إنه “قرار جديد في مسلسل الإخفاقات المتتالية لهذه الجهات المعادية لوحدتنا الترابية ولعدالة قضيتنا الوطنية الأولى”.

من جهة أخرى، استنكرت الأمانة العامة “الحملات المغرضة من الخارج ومن الداخل والتي تهدف إلى المس برموز المملكة ومؤسساتها وهويتها وثوابتها وتاريخها”.

ودعا المصدر ذاته، “عموم المواطنين والمواطنات إلى الانتباه إلى مراميها الخطيرة والخبيثة ومواجهتها بالالتفاف وراء جلالة الملك حفظه الله، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، باعتباره وحده، بعد الله سبحانه وتعالى، بما يجمع بينه وبين المواطنين من روابط البيعة الشرعية ومقتضيات الدستور، هو رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، واستقلال البلاد وحوزة المملكة، وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ الاختيار الديمقراطي”.

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