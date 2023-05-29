بنكيران يتراجع عن قراره الاخير
عبد الاله بنكيران

البيجيدي: قرار محكمة الاستئناف البريطانية إخفاق جديد لأعداء المغرب

2023-05-29 / 19:32
0
هبة بريس _ الرباط

نوه حزب العدالة والتنمية بقرار “محكمة الاستئناف بلندن الصادر يوم 25 ماي 2023، المؤيد للقرار السابق للمحكمة الإدارية، والذي رفض بشكل نهائي الاستئناف الذي سعت من خلاله جهات داعمة للانفصاليين إلى إبطال اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا بدعوى شمول مجال تطبيقها للأقاليم المغربية الصحراوية المسترجعة”.

وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، اليوم الاثنين 29 ماي الجاري، إنه “قرار جديد في مسلسل الإخفاقات المتتالية لهذه الجهات المعادية لوحدتنا الترابية ولعدالة قضيتنا الوطنية الأولى”.

من جهة أخرى، استنكرت الأمانة العامة “الحملات المغرضة من الخارج ومن الداخل والتي تهدف إلى المس برموز المملكة ومؤسساتها وهويتها وثوابتها وتاريخها”.

ودعا المصدر ذاته، “عموم المواطنين والمواطنات إلى الانتباه إلى مراميها الخطيرة والخبيثة ومواجهتها بالالتفاف وراء جلالة الملك حفظه الله، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، باعتباره وحده، بعد الله سبحانه وتعالى، بما يجمع بينه وبين المواطنين من روابط البيعة الشرعية ومقتضيات الدستور، هو رمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، واستقلال البلاد وحوزة المملكة، وصيانة الحقوق والحريات وترسيخ الاختيار الديمقراطي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

الملك يهنئ رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا…

2023-05-29 / 20:00
Photo of رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية البيرو

رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية البيرو

2023-05-29 / 18:40
Photo of أخنوش يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس النيجيري الجديد

أخنوش يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس النيجيري الجديد

2023-05-29 / 15:00
Photo of “الشبيبة التجمعية” تشيد بالإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

“الشبيبة التجمعية” تشيد بالإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

2023-05-29 / 14:45
Photo of بالقاهرة.. المغرب يشارك في اجتماع عملية التشاور العربية الاقليمية حول الهجرة واللجوء

بالقاهرة.. المغرب يشارك في اجتماع عملية التشاور العربية الاقليمية…

2023-05-29 / 13:05
Photo of وكالة أنباء رواندية: قرار محكمة لندن “انتكاسة جديدة للانفصاليين”

وكالة أنباء رواندية: قرار محكمة لندن “انتكاسة جديدة للانفصاليين”

2023-05-29 / 11:36
Photo of بنكيران مهنئا أردوغان: “نعتز بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين حزبينا”

بنكيران مهنئا أردوغان: “نعتز بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين…

2023-05-29 / 10:45
Photo of رئيس “الكنيست “الإسرائيلي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب بداية يونيو

رئيس “الكنيست “الإسرائيلي يُعلن عن زيارة مرتقبة للمغرب بداية…

2023-05-28 / 18:37
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان

الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان

2023-05-28 / 14:21
Photo of ابن كيران: من يتجرأ على ثوابت البلاد يريد دولة متحللة من الإسلام

ابن كيران: من يتجرأ على ثوابت البلاد يريد دولة…

2023-05-28 / 09:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق