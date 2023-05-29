This picture taken on October 11, 2021 shows a sunset aerial view Lebanon's capital Beirut, with buildings in darkness during a power outage. (Photo by AFP)

اختطاف” سعودي في لبنان.

2023-05-29 / 19:25
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هبة بريس _ وكالات

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، الاثنين، أن وزارته تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، فيما تحدثت “قناة الإخبارية” السعودية عن طلب فدية.

وجاء في حساب الوزير اللبناني على تويتر: “نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع سعادة السفير @bukhariwaleeed. دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا

وقال موقع قناة mtv إنه حصل على معلومات تفيد باختطاف المواطن السعودي على طريق المطار، بعد منتصف ليل السبت الماضي، وأن الأجهزة الأمنية تتولى عملية البحث عنه.

وأكد موقع “الجديد” اختطاف السعودي في طريق المطار في بيروت.

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