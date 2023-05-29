شيبا يشيد بتألق جمال الأمين مع برشلونة.. ويؤكد :”تواصلنا معه لحمل القميص الوطني”
هبة بريس : رياضة
أشاد الناخب الوطني سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بمسار اللاعب ذو الأصول المغربية جمال الأمين مع فريق برشلونة الإسباني.
وقال شيبا في تصريح تلفزي :” لقد تواصت الجامعة الملكية المغربية مع اللاعب في الفترة الماضية، واللاعب اختار اللعب مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا للفتيان”.
وتابع :” إنه يملك امكانيات كبيرة تجعل منها لاعبا مميزا، لكن فرصة لعبه مع المغرب قائمة في ظل وجود قانون تغيير الجنسية الرياضية”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
لامين يمال لاعب شاب صغير موهوب في كرة القدم نتمنى ان ينظم الى صفوف الفريق الوطني اقل من 17 سنة..
إذا واصل بهاد المستوى يقدر يكون أفضل لاعب في العالم مستقبلا…
هذا هو الحق لأنه ميمكنش ينكر خير إسبانيا لي كوناتو دبا يلعب معاهم وملي يوصل وقت المعقول يلعب لبلادو الدري منطقي هذي هيا الديبلوماسية الكروية..
اتركوه يلعب حتى لايقع ماوقع للاعب المغربي نجم ميلان العائد لاتحاد الزموري..
من حقه ان يختار البلد الذي يريد اللعب فيه فمنا الكثير من يريد الهجرة لذالك البلد للعمل فيه..