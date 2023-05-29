شيبا يشيد بتألق جمال الأمين مع برشلونة.. ويؤكد :”تواصلنا معه لحمل القميص الوطني”

2023-05-29 / 19:07
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هبة بريس : رياضة

أشاد الناخب الوطني سعيد شيبا، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بمسار اللاعب ذو الأصول المغربية جمال الأمين مع فريق برشلونة الإسباني.

وقال شيبا في تصريح تلفزي :” لقد تواصت الجامعة الملكية المغربية مع اللاعب في الفترة الماضية، واللاعب اختار اللعب مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا للفتيان”.

وتابع :” إنه يملك امكانيات كبيرة تجعل منها لاعبا مميزا، لكن فرصة لعبه مع المغرب قائمة في ظل وجود قانون تغيير الجنسية الرياضية”.

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