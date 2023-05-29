مبابي يحسم الجل بشأن مستقبله مع سان جيرمان

هبة بريس _ وكالات

علق النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري 2023.

ودائما ما تربط التقارير الصحفية مبابي البالغ 24 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي حاول كثيرا من قبل ضم النجم الفرنسي دون جدوى.

وينتهي تعاقد نجم بي إس جي مع ناديه في صيف 2024، ويتردد بقوة أنه رفض تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم ثالث حتى عام 2025.

وفي تصريحات أبرزتها شبكة “RMC سبورتس” قال مبابي: “العام المقبل سألعب في بي إس جي. لا يزال لدي عقد وسأحترمه”.

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