مبابي يحسم الجل بشأن مستقبله مع سان جيرمان
هبة بريس _ وكالات
علق النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على الجدل المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الجاري 2023.
ودائما ما تربط التقارير الصحفية مبابي البالغ 24 عاما بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي حاول كثيرا من قبل ضم النجم الفرنسي دون جدوى.
وينتهي تعاقد نجم بي إس جي مع ناديه في صيف 2024، ويتردد بقوة أنه رفض تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم ثالث حتى عام 2025.
وفي تصريحات أبرزتها شبكة “RMC سبورتس” قال مبابي: “العام المقبل سألعب في بي إس جي. لا يزال لدي عقد وسأحترمه”.
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9 تعليقات
امبابي لاعب كبير والكل يحترمه ونتمنى له التوفيق والنجاح والسداد..
فريق باريس سان جيرمان فريق قوي بكل ما تحمله الكلمة ..
امبابي يفكر في ترك نادي باريس سان جيرمان والذهاب الى الريال الملكي المدريدي ..
يستحق أن يكون بريال مدريد هذه لعبة الكبار مصلحة ريال مدريد أن يكون هذا الاعب بين صفوفه..
لاعب خارق وقوي وسريع يحب كرة القدم بجنون ..
فينيسيوس افضل منه لولا السرعة لاعب جدا عادي ..
نتمنى له التوفيق مع النادي ريال مدريد وحظ موفق..
لاعب محبوب من طرف الجميع وتربطه علاقة جيدة مع أشرف حكيمي ..
اللهم يسر .ومسيرة موفقة للجميع ان شاء الله تعالى..