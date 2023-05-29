الفيروس الغامض”.. السلطات الأميركية تحذر من مرض “يصعب اكتشافه”

هبة بريس _ متابعة

أفادت تقارير بانتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الولايات المتحدة، هو فيروس الميتابينوموفيروس البشري (HMPV) وهو فيروس غير معروف، لم ينتبه إليه الأطباء لأنه لا يخضع للفحوص خارج المستشفيات، ولتشابه أعراضه مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

وقالت “سي أن أن”، الاثنين، إن هذا الفيروس يسبب العديد من الأعراض نفسها للأمراض التنفسية الأخرى، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى، ويمكن أن يؤدي إلى دخول العناية المركزة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس (HMPV)، هذا الربيع، في الولايات المتحدة، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التابعة لوزارة الصحة، إذ امتلأت وحدات العناية المركزة بالمستشفى بالأطفال الصغار وكبار السن، الذين هم أكثر عرضة لهذه العدوى.

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