وف__اة مؤثر بطريقة مأساوية بعد مشاركته في “تحدي الق..تل”

2023-05-29 / 18:30
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هبة بريس _ وكالات

توفي مؤثر صيني بعد وقت قصير من ظهوره في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Douyin وهو يتجرع عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي.

وتم العثور على “Sanqiange” ميتا بعد ساعات قليلة من البث على الموقع الذي يعتبر النسخة الصينية من “تيك توك”.

وظهر الشاب البالغ 34 عاما وهو يتناول مشروب Baijiu الذي يحتوي على نسبة عالية من الكحول تتراوح بين 30 إلى 60 في المئة، وفق “سي أن أن”.

وذكرت صحيفة شانغيو، نقلا عن صديق له، إن المؤثر كان شارك في تحد يسمى “PK” بمواجهة مؤثر آخر في الساعات الأولى من يوم 16 مايو، وبث النتائج مباشرة على موقعه.

ويتضمن تحدي القتل الدخول في عراك مع آخرين للفوز بمكافآت وهدايا من المشاهدين، ويتضمن أيضا معاقبة الخاسرين ويبدو أن “العقاب” كان في هذه الحالة تناول هذا المشروب الكحولي.

وقال صديقه إنه شاهده وهو يتجرع 3 زجاجات قبل أن يبدأ في الرابعة، مشيرا إلى أن التحدي انتهى في الساعة الواحدة صباحا، ثم عثر عليه ميتا في الواحدة ظهرا.

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