جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل صدارة تصنيف دولي

2023-05-29 / 18:17
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هبة بريس _ الرباط

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط، للمرة الثالثة على التوالي، المرتبة الأولى على المستوى الوطني والمغاربي، وذلك حسب التصنيف الأخير للمركز الدولي لتصنيف الجامعات (CWUR).

وحسب التصنيف، الذي يسلط الضوء على أفضل 2000 جامعة من مجموع 20 ألف و531 جامعة عبر العالم، فقد جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط أيضا في مراتب جد متقدمة على المستوى العربي والإفريقي.

وعلى الصعيد الدولي، تحتل جامعة محمد الخامس بالرباط المركز 950 في هذا الترتيب، لتكون بالتالي من بين أفضل 4.9 بالمائة من أفضل الجامعات في العالم.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، السيد فريد الباشا، حسب بلاغ للجامعة، بحرارة وفخر كل مكونات المؤسسة على النتائج المحصل عليها، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأساتذة الباحثين، والإداريين والتقنيين، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث والابتكار.

يذكر بأن هذا الترتيب الدولي يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية وهي جودة البحث (نسبة 40 بالمائة)، وجودة التكوين (25 بالمائة)، وخريجي الجامعة الذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات الكبيرة (25 بالمائة)، وأعضاء هيئة التدريس الذين توجوا أكاديميا على المستوى الدولي ( 10 بالمائة).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيانات المستخدمة تأتي من قاعدة البيانات العلمية الدولية “Web of Science”، وذلك للمنشورات والاستشهادات وجودة المجلات على مدى السنوات العشر الأخيرة.

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