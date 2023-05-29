بوريطة: نشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن الجالية المغربية بالخارج لها مكانة وعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس.
وذكر بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن السفارات والقنصليات لهم جزء من المسؤولية في هذا المجال، مشيرا الى أن وزارته تشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج.
وتتمثل هذه الجوانب، وفق الوزير، في الاستقبال في أحسن الظروف عبر رفع عدد القنصليات وتوزيعها بشكل جيد واطلاق القنصليات المتنقلة، السرعة والجودة في الخدمات عبر تجويد خدمة الاتصال عن بعد وتسهيل عملية تمكين المواطنين من الوثائق والرقمنة وتدبير المواعيد، ثم الشفافية والقرب من مغاربة العالم عبر العمل بشكل متواصل واطلاق القنصليات المتنقلة وعملية مرحبا.
وشدد الوزير على أن المسؤولية مشتركة للعمل على حضور الجالية في كل وقت، اعتبار العمل القنصلي رافعة ومكمل للعمل الذي تقوم به كافة المؤسسات داخل وخارج الوطن.
2 تعليقات
Cher Monsieur le ministre, pour être sincère, nous MRE,avons la certitude que nous sommes considérés exclusivement comme une vache à lait qui doit toujours produire plus. Votre travail est louable et mérite notre estime. Ces derniers temps, bon nombre de nos concitoyens n’ont cessé de manifester leur détresse quant aux prix exorbitants des billets d’avions. Malheureusement, personne ne semble se préoccuper de leur désarroi. Ma question, avez-vous besoin de nous ?????
انا اعتقد انه من الضروري عصرنة بعض القوانين التي تشكل مصاعب كثيرة وأحيانا بمكن أن نقول بأنها تعجيزية إلى أبعد الحدود! صحيح تشكيل قنصليات جديدة واخرى متنقلة ستريح المغاربة من متاعب كثيرة خاصة التنقل من مكان إلى مكان اخر، ولكن وجود بعض القوانين وهي قديمة مثل الحصول على دفتر الحالة المدنية وتسجيل الاولاد المزدادين في ارض المهجر مثلا من ام غير مغربية وبعد زواج غير مغربي ففي هده الحالة يستحيل للمواطن مقيم في ارض المهجر أن يحصل على دفتر الحالة المدنية يستحيل على ضوء المسطرة الحالية..! لمادا هدا التعقيد ؟ المغرب بحتاج إلى أصوات المغاربة وأبناءهم المقيمين في ارض المهجر فلماذا هذه العراقيل لانها تعتبر بمثابة رقض هده الأصوات؟ لمادا لا تلفت الإدارة المعنية بتسهيل الشروط لهده الفيءة من المواطنين؟ ما هو الضرر وما هو الخطر في قبول عقد زواج غير مغربي من زوجة او زوج غير مغربي ؟ المرجو تسهيل هده العملية حتى يتسنى لكل مغربي او مغربية من ام غير مغربية أن يصبح او تصبح مغربية لان الرجوع إلى الأصل فضيلة.