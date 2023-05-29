بوريطة: نشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن الجالية المغربية بالخارج لها مكانة وعناية خاصة من جلالة الملك محمد السادس.

وذكر بوريطة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن السفارات والقنصليات لهم جزء من المسؤولية في هذا المجال، مشيرا الى أن وزارته تشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج.

وتتمثل هذه الجوانب، وفق الوزير، في الاستقبال في أحسن الظروف عبر رفع عدد القنصليات وتوزيعها بشكل جيد واطلاق القنصليات المتنقلة، السرعة والجودة في الخدمات عبر تجويد خدمة الاتصال عن بعد وتسهيل عملية تمكين المواطنين من الوثائق والرقمنة وتدبير المواعيد، ثم الشفافية والقرب من مغاربة العالم عبر العمل بشكل متواصل واطلاق القنصليات المتنقلة وعملية مرحبا.

وشدد الوزير على أن المسؤولية مشتركة للعمل على حضور الجالية في كل وقت، اعتبار العمل القنصلي رافعة ومكمل للعمل الذي تقوم به كافة المؤسسات داخل وخارج الوطن.

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