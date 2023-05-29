تسجيل 2240 مستلزم طبي جديد بمديرية الأدوية والصيدلة

هبة بريس

أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية الموافقة الإيجابية على تسجيل 2240 مستلزم طبي جديد، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أنه “بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل حوالي 2240 مستلزم طبي جديد ..”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأمر ” يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية “.

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