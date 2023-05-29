بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات
نجلاء مزيان: هبة بريس
كشفت مصادر جريدة هبة بريس الخاصة أن الفنان المغرب عمر لطفي تم نقله يوم أمس الأحد إلى إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء بسمم تعرضه لتسمم غدائي.
و في اتصال بزوجته الفنانة المغربية فرح الفاسي، كشفت أن لطفي شعر بألم فضيع على مستوى البطن، الأمر الذي عجل بنقله إلى قسم المستعجلات، في إشارة منها أن الفحوصات و التحاليل أكدت تعرضه لتسمم غدائي.
و طمأنت الفاسي متابعيها و محبي زوجها الفنان عمر لطفي عن حالته الصحية، قائلة :” عمر الآن الحمد لله مزيان، و هو فدارو بين عائلتو، و الله يحد الباس”.
و جدير بالذكر أن عمر لطفي تألق مؤخرا خلال مشاركته في فيديو كليب أغنية “آش خبارك” لصاحبها النجم المغربي سعد لمجرد، حيث حضر كممثل و كمدير فني للعمل الذي لاق نجاحا واسعا.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8
0