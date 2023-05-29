أكاديمية جهة الشرق .. اتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات لإمتحانات البكالوريا

2023-05-29 / 17:07
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هبة بريس : وجدة

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد ستجرى يومي 29و30 ماي الجاري بالنسبة للمترشحين الأحرار، ويومي 31 ماي وفاتح يونيو 2023 بالنسبة للمترشحين الرسميين القطب العلمي والتقني والمهني، ويومي 02 و03 يونيو 2023 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، فيما تجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد( ممدرسين وأحرار) أيام 07،06 و08 يونيو 2023 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، ويومي 09و10يونيو 2023 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل.

وحسب بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، فقد بلغ مجموع المترشحين الممدرسين بالسنة الثانية بكالوريا 23173 مترشحة ومترشحا، منهم 13060إناثا، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار 7819 منهم 3619 إناثا، ويبلغ عدد المترشحين بالمسالك الأدبية والأصيلة 14802، فيما يصل عدد المترشحين بالمسالك العلمية والتقنية والمهنية إلى 16190.

وقد ارتفع عدد المترشحين في وضعيات خاصة، الذين يستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف اجراء الاختبارات والتصحيح، وكذا من تكييف الاختبارات برسم هذه الدورة ليصل إلى 72 مترشحة ومترشحا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون الامتحان الجهوي الموحد 20460 منهم 12631بالشعب العلمية والتقنية، و7422 بالشعب الأدبية والأصيلة، و407 بالشعب المهنية، وتشكل الإناث نسبة 55% بما مجموعه 11182 مترشحة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خصصت 148 مركزا للإجراء بتراب الجهة، منها 06 مراكز بالمؤسسات السجنية، و 5436 أستاذة وأستاذا مكلفا بالحراسة، و 148 مراقبا لجودة الإجراء، فضلا عن احداث لجان جهوية لمراقبة جودة الاجراء، وكذا للتصدي ومحاربة ظاهرة الغش أثناء الامتحانات، فضلا عن تخصيص 19 مركزا للتصحيح، وتعبئة 2500أستاذة وأستاذا للقيام بهذه العملية.
وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا يوم 19 يونيو 2023، على أن يتم اجراء الدورة الاستدراكية الخاصة بالسنة الثانية بكالوريا أيام 06،05 و07 يوليوز 2023 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، فيما تجرى الدورة الاستدراكية الخاصة بالسنة أولى بكالوريا يومي 03و04 يوليوز 2023.

كما تتقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بالشكر والتقدير إلى كافة المتدخلين في العمليات الامتحانية من سلطات ترابية وأمنية، ومجالس منتخبة، وهيآت التأطير والمراقبة والتوجيه، وأطر إدارية وتربوية، وجمعيات الأمهات والآباء وأولياء الأمور على المجهودات المبذولة، وعلى تعبئتهم وانخراطهم في جميع مراحل الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام، فإنها تعبر بهذه المناسبة عن متمنياتها لكافة المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.

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