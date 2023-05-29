حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان: هبة بريس
بمشاركة عائلتها و أصدقائها المقربين، احتفلت الفنانة المغربية، خولة مجاهد المعروفة ب “جايلان”، بحفل زفافها، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرباط.
وحضر حفل الزفاف العديد من المشاهير و النجوم المغاربة، كما أحيى الحفل الفنان زكرياء الغافولي الذي حرص على تقديم باقة من أروع أغانيه.
ورغم حرص مجاهد و زوجها على عدم الإفصاح عن تاريخ موعد الحفل، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي عجت بمقاطع فيديو توثق مجموعة من اللحظات التي عاشها الثنائي في ليلة العمر.
وجدير بالذكر أن خولة مجاهد أعلنت قبل ثلاث سنوات عن خطوبتها بمدير أعمالها “بيتهوفن”.
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4 تعليقات
الله على خبر شحال مهم ،صحافة المرقة والذل والهوان
صحافة المرقة واش دابا هادي حتى هي تكلموا عليها هاد وجه الويل ،صافي كولشي قناه بقى لينا غا خولة خرات خولة حزقت ،تفو على موقع خاري مذلول
وبعد إنقضاء يامات المشماش .تحديد موعد الطلاق
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الدول تستعد للدكاء الإصطناعي في حين نحن نبت أخبارا لا تسمن ولا تغني من جوع.
خولة هاته لا أدري من تكون ولكن أخبار تتعلق بها لا تهمنا وتعطي فكرة عن صحافة آخر الزمان.