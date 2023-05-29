حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2023-05-29 / 17:12
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بمشاركة عائلتها و أصدقائها المقربين، احتفلت الفنانة المغربية، خولة مجاهد المعروفة ب “جايلان”، بحفل زفافها، بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرباط.

وحضر حفل الزفاف العديد من المشاهير و النجوم المغاربة، كما أحيى الحفل الفنان زكرياء الغافولي الذي حرص على تقديم باقة من أروع أغانيه.

ورغم حرص مجاهد و زوجها على عدم الإفصاح عن تاريخ موعد الحفل، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي عجت بمقاطع فيديو توثق مجموعة من اللحظات التي عاشها الثنائي في ليلة العمر.

وجدير بالذكر أن خولة مجاهد أعلنت قبل ثلاث سنوات عن خطوبتها بمدير أعمالها “بيتهوفن”.

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