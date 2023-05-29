امتحانات الببكالوريا
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بنموسى: 426 الف مترشحا متمدرسا سيجتازون امتحانات البكالوريا

2023-05-29 / 16:13
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هبة بريس - لبنى أبروك

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تفاصيل و التدابير المتخذة لإنجاح امتحانات البكالوريا.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن عدد المترشحين المتمدرسين لامتحانات البكالوريا يصل 426 الف مترشح بزيادة بلغت 18 % مقارنة مع السنة الماضية ، ضمنهم 10 % من التعليم الخصوصي، و43% مسالك دولية.

وأضاف الوزير، أن عدد المترشحين الأحرار قد بلغ 132 الف بانخفاض يمثل31%.

وبخصوص المسالك، أشار الوزير الى أن الشعب العلمية والتقنية تمثل 58% والشعب الادبية والأصيلة 41% والشعب المهنية تمثل 1%.

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