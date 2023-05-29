بنموسى: 426 الف مترشحا متمدرسا سيجتازون امتحانات البكالوريا
هبة بريس - لبنى أبروك
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تفاصيل و التدابير المتخذة لإنجاح امتحانات البكالوريا.
وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن عدد المترشحين المتمدرسين لامتحانات البكالوريا يصل 426 الف مترشح بزيادة بلغت 18 % مقارنة مع السنة الماضية ، ضمنهم 10 % من التعليم الخصوصي، و43% مسالك دولية.
وأضاف الوزير، أن عدد المترشحين الأحرار قد بلغ 132 الف بانخفاض يمثل31%.
وبخصوص المسالك، أشار الوزير الى أن الشعب العلمية والتقنية تمثل 58% والشعب الادبية والأصيلة 41% والشعب المهنية تمثل 1%.
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12 تعليقات
الله ينجحهم
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمومنين والمومنات
تذكير الغش حرام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
بالنجاح ان شاء الله
ماتغشوش الغش لا
سبحان الله
السنوات تمضي سريعا
ان شاء الله ينجحوا كاملين
الحمد لله
الله يوفقهم
دعيولي بالنجاح