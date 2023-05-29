أكادير : مقبرة المدينة تتعرض للإهمال وآهالي الاموات يستغيثون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشكل مقبرة حي تليلا شرق مدينة أكادير، أهمية كبيرة لدى المواطنين، نظرا لحرمتها وما تضمه من رفات للاقرباء والاحبة الذين توفاهم الله، وهي بحاجة دائمة للرعاية والنظافة الدورية، لذلك شكل وجود أكوام من الحجارة وأكياس بلاستيكية وحشائش يابسة المنتشرة بين القبور انتهاكا كبيرة لحرمة الموتى او أهاليهم.

وقد تلقت جريدة ” هبة بريس” عدة إتصالات من مواطنين، يطالبون الوزارة المعنية ومعها المجلس البلدي بضرورة التحرك المستعجل لاصلاح هذا الوضع .

كما نبه أهالي الاموات ، أن حتى المياه قد قطعت على المقبرة ، دون معرفة أسباب ذلك ، فين حين أن مستخدمي المقبرة غير مبالين بهذا الوضع ، بل تحولت بوابتها الى طوابير من المتسولين في غياب تام للسلطات المحلية.

مواطنون عبروا للجريدة عن اسثنكارهم مما وصل له وضع الاهمال بهذه المقبرة، مطالبين تدخل رئيس المجلس البلدي من أجل إصلاح مقبرة المدينة .

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