لفتيت يكشف عن موعد انتهاء أشغال سوق الجملة الجهوي بالرباط

هبة بريس - لبنى ابروك

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على انتهاء أشغال تم بناء سوق جملة جهوي من الجيل الجديد يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بجهة الرباط خلال السنة الجارية.

وذكر لفتيت في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه ينتظر الانتهاء من إعداد 4 أسواق جملة جهوية أخرى.

وحسب الوزير، فيتعلق الأمر، بسوق جهوي على مستوى كل من جهة فاس مكناس على مستوى عمالة مكناس وجهة الشرق باقليم بركان، وبالاضافة الى بسوق بجهة مراكش أسفي بعمالة مراكش، وآخر بجهة سوس ماسة بعمالة انزكان.

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