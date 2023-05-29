4 حكام مغاربة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

هبة بريس

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام الذي سيقودون نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة والتي سيحتضنها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و 8 يوليوز المقبلين .

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ، أن قائمة الحكام التي أعلن عنها “الكاف” تشمل أربعة حكام مغاربة ويتعلق الأمر بكل من جلال جيد ( حكم ساحة) ، وحمزة الناصيري وعبد الصمد ابرتون ( حكمان مساعدان) وعادل زوراق ( حكم مساعد بالفيديو) .

وأضاف المصدر ذاته أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اختارت أيضا المغربيين محمد كزاز مكونا تقنيا، و يحي حادقا عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقيما لحكام هذه البطولة .

وكانت قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 23 سنة (المغرب 2023)، أسفرت عن تواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى، إلى جانب غانا والكونغو وغينيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر ومالي والغابون والنيجر.

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