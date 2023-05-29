عزيز أخنوش

أخنوش يمثل الملك في مراسيم تنصيب الرئيس النيجيري الجديد

2023-05-29 / 15:00
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هبة بريس

مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين 29 ماي الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الفيدرالية لنيجيريا بولا تينوبو.

وجرت المراسيم الرسمية لتنصيب الرئيس النيجيري ،بولا تينوبو، ونائب الرئيس ، كاشيم شيتيما، اليوم الاثنين بساحة (إيغل سكوار) بالعاصمة أبوجا، بحضور عدد من قادة الدول، وممثلي الحكومات، قبل ان تتواصل الأنشطة بهذه المناسبة بالقصر الرئاسي.

كما حضر حفل تنصيب الرئيس السادس عشر لنيجيريا، سفير صاحب الجلالة بنيجيريا، موحا أوعلي تاغما، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية للمملكة بأبوجا.

وأعلن في فاتح مارس الماضي عن فوز تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي ( الحزب الحاكم) بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا، وبحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فقد حصل الرئيس تينوبو على أكثر من 8,8 مليون صوت.

وقال تينوبو متوجها الى أنصاره عقب اعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية ” اتشرف باختياركم لي من أجل خدمة وطننا الذي نحبه بشكل كبير”، مشيدا “بانتصار الديموقراطية”.

ويخلف تينوبو (71 عاما) العمدة السابق لمدينة لاغوس ،العاصمة الاقتصادية لنيجيريا ، في هذا المنصب ،الرئيس المنتهية ولايته محمدو بوخاري.

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