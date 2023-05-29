“الشبيبة التجمعية” تشيد بالإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

هبة بريس - الرباط

عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية اجتماعها العادي، يوم السبت 27 ماي 2023 بمدينة أكادير برئاسة لحسن السعدي.

وخصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة عدد من القضايا التنظيمية الداخلية. فضلا عن مناقشة سبل تطوير عمل الشبيبة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لمواصلة تعزيز الدينامية التنظيمية والتأطيرية والتكوينية.

وفي هذا الصدد، عبرت الفيدرالية عن إشادتها بالقرار الملكي القاضي بجعل رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها على غرار عطلة رأس السنة الهجرية والميلادية.

وأعربت عن اعتزازها بنتائج الانتخابات الجزئية التشريعية بدائرة بني ملال، والتي تكرس ثقة المواطنين في التدبير الحكومي، رغم كل الافتراءات والهجمات التي تعرض لها الحزب، مشيدة بالدور الهام الذي لعبته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة في دعم ومساندة مرشح الحزب خلال هذه المحطة الهامة.

ونوهت الفيدرالية، بالنجاح الكبير للمنتديات الجهوية للمنتخبين، والتي خلقت فضاء جديدا للتواصل والتكوين وتبادل التجارب بين منتخبي الحزب داخل كل جهات المملكة، وإشادتها بمساهمة أعضاء الشبيبة في إنجاح هذه المحطات، وتعبيرها عن تجند كافة المنظمات الجهوية للمساهمة في إنجاح بقية المنتديات الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

كما أشادت بإخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بميثاق الاستثمار في وقت وجيز بعد إخراج الميثاق لحيز الوجود، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتكريس تموقع بلادنا اقتصاديا على الصعيدين الإقليمي والقاري، وذلك تفعيلا للنموذج التنموي الجديد، وتوطيدا لدعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي، منوهة بمخرجات الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار، ومصادقتها على 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، بقيمة إجمالية تقدر إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.

ونوهت الشبيبة التجمعية، بالتدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتجاوز تداعيات الظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة، والتي مكنت من الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار خاصة على مستوى المنتوجات الغذائية، داعية الحكومة للضرب بيد من حديد على تجار الأزمات الذين يستغلون تداعيات الأزمة للتضييق على المواطنين.

كما أشادة بالمجهودات الحكومية المبذولة لتجاوز الإخفاقات والتراكمات السلبية وتأخر الإنجاز في البرامج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للماء ببلادنا خلال العشر سنوات الماضية، والتي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها بلادنا، وكذا بمبادرات الحكومة لحماية قطيع المواشي، إضافة لاتخاذها لمجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية لضمان مرور عيد الأضحى لهذه السنة في ظروف جيدة، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية لمواجهة تقلبات الظرفية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالرفع من اعتمادات صندوق المقاصة الى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، إضافة لفتح اعتمادات إضافية تقدر ب 10 مليار درهم لفائدة الميزانية.

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