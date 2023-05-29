انت.حار شاب شن.قا بالجديدة

أحمد مصباح الجديدة

وضع شاب في مقتبل العمر، أأمس الأحد، حدا لحياته بالانتحار شنقا بمدينة الجديدة.

وفي تفاصيل النازلة المأساوية، فإن شابا في ربيعه الثالث، كان يسمى قيد حياته “م.”، أقدم، الأحد الماضي، على الانتحار شنقا بسطح منزل أسرتهن، الكائن بحي درب غلف، بعاصمة دكالة.

هذا، وعثر أفراد العائلة على ابنهم جثة هامدة، ملفوفة إلى حبل، ومعلقة في سطح المنزل. حيث جرى إشعار السلطات الأمنية والمحلية، التي حلت على عجل بمسرح النازلة، وأجرت المعاينات والتحريات الميدانية، وأحالت الجثة بتعليمات نيابية، على المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، لإخضاعها للتشريح الطبي، في إطار البحث الذي تجريه الضابطة القضائية، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة.

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