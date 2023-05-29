رسميا.. ماوريسيو بوكيتينو مدربا لتشيلسي

2023-05-29 / 13:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن تشيلسي رسميا تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان السابق لقيادة الفريق في الموسم الجديد ولمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.

وسيتولى بوكيتينو (51 عاما) المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد بدءا من أول يوليو تموز. واحتل تشيلسي المركز 12 في الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

وقال ملاك تشيلسي في بيان “ماوريسيو هو مدرب من طراز رفيع، ويملك سجلا مذهلا. نحن نتطلع إلى وجوده معنا”.

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تعليق واحد

  1. ربما سيعتمد على الشباب كلاعبين لتكوين فريق.تشيلسي لاعبيه انتهت صلاحيتهم .

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