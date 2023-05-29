أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”
نجلاء مزيان: هبة بريس
طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور، جديدها الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “هذا حالي من بعدك” وذلك عبر قناة “روتانا” و منصتي أنغامي وسبوتيفاي.
ومزج جديد لمنور “هذا حالي من بعدك” بين موسيقى الراي والفلامينغو، وهو من كلمات الشاعر محمد المغربي، و ألحان مهدي مزين، و توزيع طارق الحجيلي ومادارا، فيما عاد إخراج الفيديو كليب للمخرجة كوثر التغزاوي.
وجدير بالذكر أن آخر إصدارات لمنور كان عبارة عن ديو جمعها بالنجمة السورية أصالة، و حمل عنوان “سيد الغرام”،حيث استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية و تفاعل كبير من طرف جمهور النجمتين.
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6 تعليقات
الموسيقى حرام
لا حول ولا قوة إلا بالله
التفهات…
توضيح الفن ليس هو الرقص والعري والغناء هذا حرام وفسق
اخبار تافهة
كاتشجعوا على المنكر لا حول ولا قوة الا بالله