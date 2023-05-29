أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور، جديدها الفني المصور على طريقة الفيديو كليب، تحت عنوان “هذا حالي من بعدك” وذلك عبر قناة “روتانا” و منصتي أنغامي وسبوتيفاي.

ومزج جديد لمنور “هذا حالي من بعدك” بين موسيقى الراي والفلامينغو، وهو من كلمات الشاعر محمد المغربي، و ألحان مهدي مزين، و توزيع طارق الحجيلي ومادارا، فيما عاد إخراج الفيديو كليب للمخرجة كوثر التغزاوي.

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات لمنور كان عبارة عن ديو جمعها بالنجمة السورية أصالة، و حمل عنوان “سيد الغرام”،حيث استطاع تحقيق نسب مشاهدة عالية و تفاعل كبير من طرف جمهور النجمتين.

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