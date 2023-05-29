شركة يابانية عملاقة تختار الدار البيضاء لتكون منصتها الصناعية في إفريقيا

2023-05-29 / 13:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل مدينة الدار البيضاء إغراء كبار المسثتمرين في العالم الذين أضحوا يفضلون ضخ رساميلهم في هاته المدينة بالنظر لما تتوفر عليه من مؤهلات و فرص اسثتمارية واعدة و بنى تحتية مهمة كالمطار و الميناء الدولي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “إس إم سي” اليابانية الشهيرة و المتخصصة في صناعة إطارات السيارات عن افتتاحها لمصنع ضخم ضواحي الدار البيضاء سيكون هو منصتها الصناعية في إفريقيا.

و تعتبر المجموعة اليابانية المتخصصة في صناعة ما تحتاجه السيارات، من بين كبريات الشركات العالمية في مجالها و يوجد مقر إدارتها المركزية في العاصمة اليابانية طوكيو و قد تأسست سنة 1959.

كما تعتبر “إس إم سي” من أشهر مصنعي الإطارات والمتخصصين في ضغط الهواء الخاص بالسيارات، وتشغل أزيد من 22 ألف شخص عبر العالم، كما أن رأسمالها يقارب 4 مليارات دولار.

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تعليق واحد

  1. المقال لم يدكر هل هي صديقة البيئة.. كثير من الاستثمارات تاتي الى المغرب هروبا من الضغوطات المرافقة للبيئة..او استعمال الفرشة المائية الوطنية وتهديد سلامة البلاد فيما يخص التقلبات المناخية..على المدي البعيد والمتوسطة والقريب.

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