شركة يابانية عملاقة تختار الدار البيضاء لتكون منصتها الصناعية في إفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل مدينة الدار البيضاء إغراء كبار المسثتمرين في العالم الذين أضحوا يفضلون ضخ رساميلهم في هاته المدينة بالنظر لما تتوفر عليه من مؤهلات و فرص اسثتمارية واعدة و بنى تحتية مهمة كالمطار و الميناء الدولي.

و في هذا الصدد، أعلنت شركة “إس إم سي” اليابانية الشهيرة و المتخصصة في صناعة إطارات السيارات عن افتتاحها لمصنع ضخم ضواحي الدار البيضاء سيكون هو منصتها الصناعية في إفريقيا.

و تعتبر المجموعة اليابانية المتخصصة في صناعة ما تحتاجه السيارات، من بين كبريات الشركات العالمية في مجالها و يوجد مقر إدارتها المركزية في العاصمة اليابانية طوكيو و قد تأسست سنة 1959.

كما تعتبر “إس إم سي” من أشهر مصنعي الإطارات والمتخصصين في ضغط الهواء الخاص بالسيارات، وتشغل أزيد من 22 ألف شخص عبر العالم، كما أن رأسمالها يقارب 4 مليارات دولار.

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