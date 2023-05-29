“سيارات يقودها أصحابها بجنون”..”رونج روفر” تنهي حياة شابة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت شابة أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضها لعملية دهس من طرف سيارة رباعية الدفع من نوع “رونج روفر” كان يقودها صاحبها بسرعة جنونية بمنطقة “مالاباطا ” المعروفة “بأرينا” .

وبحسب مصادر”هبة بريس ” فقد أصيبت الضحية وهي شابة من مواليد 1989, باصابات ورضوض بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها عجلت بوفاتها لحظات قليلة بعد وصولها للمستشفى ، فيما فر سائق السيارة الفارهة الى وجهة مجهولة .

جثة الضحية تم ايداعها بمستودع الأموات الدوق دي طوفار التابع للمستسشفى الجهوي محمد الخامس، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية السائق وظروف وملابسات الحادث المأساوي .

تجدر الاشارة الى أن المنطقة المذكورة تتحول كل ليلة وفي ساعات متأخرة الى ساحة “فوضى” بين سيارات فارهة يعمد أصحابها الى إثارة الضوضاء وخوض سباقات جنونية أسفر عدد منها عن وقوع حوادث مأساوية.

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