“سيارات يقودها أصحابها بجنون”..”رونج روفر” تنهي حياة شابة بطنجة
لفظت شابة أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضها لعملية دهس من طرف سيارة رباعية الدفع من نوع “رونج روفر” كان يقودها صاحبها بسرعة جنونية بمنطقة “مالاباطا ” المعروفة “بأرينا” .
وبحسب مصادر”هبة بريس ” فقد أصيبت الضحية وهي شابة من مواليد 1989, باصابات ورضوض بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها عجلت بوفاتها لحظات قليلة بعد وصولها للمستشفى ، فيما فر سائق السيارة الفارهة الى وجهة مجهولة .
جثة الضحية تم ايداعها بمستودع الأموات الدوق دي طوفار التابع للمستسشفى الجهوي محمد الخامس، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية السائق وظروف وملابسات الحادث المأساوي .
تجدر الاشارة الى أن المنطقة المذكورة تتحول كل ليلة وفي ساعات متأخرة الى ساحة “فوضى” بين سيارات فارهة يعمد أصحابها الى إثارة الضوضاء وخوض سباقات جنونية أسفر عدد منها عن وقوع حوادث مأساوية.
6 تعليقات
ربما ابناء الفشوش ناهبي المال السايب والبارونات ..الخ
على الاقل أولا يجب على القاضي سحب منه رخصة السياقة وحرمانه منها طول حياته ثم يتم سجنه سنوات طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره.
ربما الشاب لم يكن في وعيه وهذا ما جعله يدوس بسيارته على الشابة التي ذهبت ضحية هذآ المراهق ، يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ما ذنب الراجلين الذين تكسرت اضلاعهم واصبحوا في عاقة بدنية وسببها شباب متهورين في السياقة ، مثل هؤلاء المراهقين يمنع كليا إعطاء لهم السيارة من طرف ابائهم لأنهم هم المسؤولين عن مايحدث .، كما حدث لهذه الشابة التي ذهبت ضحية رحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وإن لله وانا اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هؤلاء أبناء البارونات المتسخين الذين يعبثون بأرواح الناس يجب معاقبتهم و وقف هذه الظاهرة المشينة المقززة ..لعياقة بالقزادر ديالهم ،،يخخخ منكم