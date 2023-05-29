“سيارات يقودها أصحابها بجنون”..”رونج روفر” تنهي حياة شابة بطنجة

2023-05-29 / 12:47
0
هبة بريس - مكتب طنجة

لفظت شابة أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر تعرضها لعملية دهس من طرف سيارة رباعية الدفع من نوع “رونج روفر” كان يقودها صاحبها بسرعة جنونية بمنطقة “مالاباطا ” المعروفة “بأرينا” .

وبحسب مصادر”هبة بريس ” فقد أصيبت الضحية وهي شابة من مواليد 1989, باصابات ورضوض بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها عجلت بوفاتها لحظات قليلة بعد وصولها للمستشفى ، فيما فر سائق السيارة الفارهة الى وجهة مجهولة .

جثة الضحية تم ايداعها بمستودع الأموات الدوق دي طوفار التابع للمستسشفى الجهوي محمد الخامس، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقاتها لتحديد هوية السائق وظروف وملابسات الحادث المأساوي .

تجدر الاشارة الى أن المنطقة المذكورة تتحول كل ليلة وفي ساعات متأخرة الى ساحة “فوضى” بين سيارات فارهة يعمد أصحابها الى إثارة الضوضاء وخوض سباقات جنونية أسفر عدد منها عن وقوع حوادث مأساوية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. وفــ..ـاة خمسيني يشتغل لحاما بسبب برميل حديدي

وجدة .. وفــ..ـاة خمسيني يشتغل لحاما بسبب برميل حديدي

2023-05-28 / 23:06
Photo of طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية

طنجة..حادثة سير مــ..ـأساوية تــ..ـودي بحياة سائق دراجة نارية

2023-05-27 / 22:15
Photo of العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

العرائش ..خمسيني يــ..ـهني حياته بطريقة مــ..ـأساوية

2023-05-26 / 18:28
Photo of مشادات كلامية بين شابين تنتهي بجريمة قت.ل بسطات

مشادات كلامية بين شابين تنتهي بجريمة قت.ل بسطات

2023-05-26 / 17:02
Photo of طنجة ..العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية

طنجة ..العثور على جــ..ـثة سيدة مخنوقة بالغابة الدبلوماسية

2023-05-24 / 19:30
Photo of جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل

جرسيف.. خلاف بين زوجين ينتهي بجريمة قت.ل

2023-05-24 / 09:47
Photo of مق..تل شاب في ظروف غامضة بمكناس

مق..تل شاب في ظروف غامضة بمكناس

2023-05-23 / 21:05
Photo of 21 قتيلا و 2398 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن

21 قتيلا و 2398 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن

2023-05-23 / 19:50
Photo of جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات

جريحان ونفوق رؤوس أغنام في حادثة سير بسطات

2023-05-22 / 14:48
Photo of صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

2023-05-21 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق