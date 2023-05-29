العيون : حلول لجنة مركزية من وزارة العدل لمدارسة القضايا “المتأخرة” بمحاكم الدائرة القضائية

2023-05-29 / 12:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” عن حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل، في إطار مهمة مدارسة كل الملفات القضائية ” المتأخرة” بمحاكم الدائرة القضائية لإستئنافية العيون جنوب المملكة .

وقالت نفس المصادر، أن المهمة الأساسية للجنة، هو إشتغالها بشكل مستعجل ودقيق في جميع القضايا العدلية مهما كان شكلها خاصة تلك التي لم يتم البث فيها تحت أي ظرف.

وستسهر هذه اللجنة أيضا على البث في كل القضايا العالقة بمحاكم العيون مهما كان حجمها ومهما كان وزن أصحابها، بما في ذلك قضايا اخرى كالسرقة والضرب والجرح والهجرة الغير شرعية وغيرها من القضايا.

ولن تستثني لجنة وزارة العدل تؤكد نفس المصادر حتى أولائك المبحوث عنهم في قضايا مختلفة جنحية كانت او جنائية ،كما سيتم إستدعاء اصحاب الشكايات التي ظلت لسنوات حبيسة الرفوف والنظر في كافة ملفاتهم فورا في إطار القانون المعمول به في هذا الشأن وضمانا للمحاكمة العادلة.

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