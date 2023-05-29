ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– ميدلت : 9 ملم

– شفشاون : 2 ملم

– الداخلة والناظور وتاوريرت : ملمتر واحد

– وجدة وتازة وتيط مليل وبنسليمان وسلا ومكناس والقنيطرة وإفران : أقل من ملمتر.

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