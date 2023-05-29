ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– ميدلت : 9 ملم
– شفشاون : 2 ملم
– الداخلة والناظور وتاوريرت : ملمتر واحد
– وجدة وتازة وتيط مليل وبنسليمان وسلا ومكناس والقنيطرة وإفران : أقل من ملمتر.
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10 تعليقات
اللهم زدنا من فضلك العظيم ولا تنقصنا ..
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى..
التساقطات المطرية لها أثر إيجابي على حقينة السدود..
قوله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ »..
الحمد لله على هذه التساقطات التي ساهمت في توفير مخزون مائي مهم..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
الحمد لله على هاته الخيرات ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
امطار مهمة سجلت خلال 24 ساعة الماضية ..
الحمد لله اللوم بارك وزد في ذالك يارب العالمين..