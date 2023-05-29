ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-29 / 12:27
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– ميدلت : 9 ملم

– شفشاون : 2 ملم

– الداخلة والناظور وتاوريرت : ملمتر واحد

– وجدة وتازة وتيط مليل وبنسليمان وسلا ومكناس والقنيطرة وإفران : أقل من ملمتر.

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‫10 تعليقات

  2. الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان شاء الله تعالى..

  4. قوله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ »..

  8. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..

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