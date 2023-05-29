مباراة الوداد و تطوان.. “بروفا” تنظيمية تستبق نهائي عصبة الأبطال الإفريقية
هبة بريس ـ رياضة
تجرى مساء اليوم الاثنين، بداية من الساعة الثامنة مساءا، مباراة الوداد الرياضي و المغرب التطواني، المؤخرة عن الجولة السادسة و العشرين من البطولة الاحترافية، و ذلك بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
و لهذا الغرض، عقدت السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية طيلة الأيام الماضية اجتماعات مكثفة مع كافة المتداخلين في تنظيم المباراة للوقوف على كل كبيرة و صغيرة حتى يتم رصد كافة مكامن الخلل قبل أيام فقط من تنظيم ذات الملعب لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
و ستقف السلطات على كل الأمور المتتعلقة بالتنظيم خاصة بعدما تقرر فتح المنطقة المعروفة ب “زون 6” التي خضعت لتقييم و تفحص في الأسابيع الماضية من طرف مكاتب دراسة مختصة خلصت لعدم تأثير حضور الجماهير على المنطقة.
و تجدر الإشارة إلى أن هاته المباراة ستجرى بشبابيك مغلقة بعدما تم بيع كافة تذاكرها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
6 تعليقات
مبارة نار
ديما وداد
غادي نفغجئوا الوداد وربحوهم ونحرموهم من اللقب
المغرب التطواني يربح فكازا
مربوحة ان شاء الله وداد
مبارة صعبة للوداد