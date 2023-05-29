إسبانيا.. سانشيز يحل البرلمان ويعلن عن إجراء انتخابات عامة مبكرة
هبة بريس - وكالات
أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في إسبانيا، في 23 يوليوز.
وفي كلمة بثها التلفزيون، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس، «بقراره حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة»، تُجرى «الأحد في 23 يوليوز»، وفق وكالة «فرانس برس».
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعرض الأحزاب اليسارية في البلاد لهزيمة مدوية على يد المحافظين في انتخابين محليين وإقليميين.
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تعليق واحد
كما كان متوقعا فاز الحزب الشعبي في اغلب المدن الكبيرة وهذا يوضح لنا ان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني انهكته الحرب التي دارت رحاها بينه وبين بوديموسا اليساري الذي ان يمكن تطبيق أفكاره وافتقاد اغلب منتخبيه للحنكة السياسية والكفاءة. سؤالي هو هل سيتغير الموقف الاسباني من قضيتنا الوطنية وخاصة ان الساحة أصبحت خالية لليمين الوسط او أقصى اليمين.