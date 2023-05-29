“كل الآن وادفع بعد موتك”.. شركة بيتزا تطرح عرضا غريبا

هبة بريس - وكالات

كشفت شركة بيتزا نيوزيلندية النقابَ عن عرض جديد لشراء منتجاتها بنظام “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، والذي يتيح للعملاء أن يدفعوا ثمن طلباتهم حتى بعد وفاتهم، لكن هذه الميزة ستكون مقتصرة على المئات من العملاء فقط، بحسب ما ذكره موقع Insider الأمريكي.

من جانبه، ذكر موقع Newshub الإخباري في نيوزيلندا، أن شركة “هيل بيتزا” Hell Pizza كشفت عن عرضها الجديد تحت اسم: نظام “الدفع بعد الوفاة” (AfterLife Pay).

كذلك نقل الموقع الإخباري عن الشركة أن عرضها انتقائي، سيقتصر الاشتراك فيه على 666 نيوزيلندياً و666 أسترالياً.

وتقتضي المشاركة في عرض “الدفع بعد الوفاة” أن يوقع العملاء على تعديل لوصاياهم القانونية، بحيث تسمح الوصية للشركة بتحصيل الديون الواقعة عليهم لشراء البيتزا بعد وفاتهم، وهذا العرض سيكون بلا فوائد ولا رسوم إضافية.

بن كامينغز، الرئيس التنفيذي لشركة “هيل بيتزا”، قال في تصريح لموقع Newshub، إن عرضهم حيلة تسويقية “لطيفة” استوحتها الشركة من عروض الدعاية القائمة على “الشراء الآن، والدفع لاحقاً” والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس في نيوزيلندا.

وأضاف كامينغز: “نشهد تزايداً في اعتماد الناس على هذه العروض لشراء أطعمتهم الأساسية، ونرى أننا نتقدم بخطوات بعيدة في هذا الأمر، حين توفر مطاعم خدمة سريعة مثل مطاعمنا عرضَ (الشراء الآن والدفع لاحقاً) في هيئة هذه الخدمة الممتعة للناس”.

كذلك لفت كامينغز إلى أنه “يمكنك الحصول على البيتزا التي تريدها، وتناوُلها أيضاً، دون أي رسوم ولا غرامات متأخرة تُزعجك”.

وتضم قوائم البيتزا التي تقدمها شركة “هيل بيتزا” لعملائها مجموعة متنوعة من أطباق البيتزا الأصلية، واللذيذة والصحية.

كما تشتمل قوائم الطعام التي تقدمها الشركة على كثير من الأطباق الجانبية وأنواع السلطة، ما يعني أن مستخدمي عرض (الشراء الآن والدفع بعد الوفاة) قد ينفقون الكثير من مدخرات حياتهم على هذه الأطعمة، لكن الشركة تزعم أن هذا الأمر لن يكون مزعجاً لهم، لأنهم لن يدفعون إلا بعد أن يُواريهم التراب!.

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