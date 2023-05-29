بنكيران مهنئا أردوغان: “نعتز بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين حزبينا”

هبة بريس

هنأ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران، رجب الطيب أردوغان اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال بنكيران في تهنئته لأردوغان “على إثر الفوز المستحق لحزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية، وفوزكم البين في الانتخابات الرئاسية، فإنني أود أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمغرب، أن أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات.”

وأضاف “إننا إذ نقدر عاليا ما قدمه حزب العدالة والتنمية لتركيا، وما قدمتموه لبلدكم ولقضايا أمتكم الإسلامية، بصفتكم رئيسا للجمهورية التركية الشقيقة، فإننا نود التأكيد لكم عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين حزبينا، وتثميننا للعلاقات المتينة التي تجمع بين الجمهورية التركية والمملكة المغربية على جميع الأصعدة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الشعبين الشقيقين المغربي والتركي.”

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