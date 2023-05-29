إغلاق للحدود والعيش من بيع المنتجات المغربية.. جو حطاب “يفضح” أكاذيب نظام تبون
لم يكن المدون واليوتيبور الأردني جو حطاب، يعلم أن رحلته إلى دولة الجزائر لتصوير “فيديوهات” و”فلوغات” ستتحول إلى كابوس لنظام تبون وحاشيته.
اليوتيبور الأردني الذي يتابعه أزيد من 10 ملايين شخص عبر العالم، زار قبل أيام دولة الجزائر، واستغل رحلته بالجارة الشرقية لتصوير فيديو خاص بالحدود الجزائرية المغربية ومنطقة مغنية وتلمسان، قبل أن يتفاجأ بتشابه المعمار المتواجد بالمدينتين اللتين كانتا تعرفان تواجد عدد كبير من المغاربة مع نظيره المغربي.
وفي جولته بأسواق المنطقة، تفاجأ جو حطاب، بعيش المواطنين الجزائريين بالتجارة في المنتوجات المغربية من توابل وأواني وألبسة وغيرها، كما أن عددا من ساكنة الحدود استغنوا عن شبكة الأنترنت الجزائرية لضعفها وأخذوا يتصلون بشبكة الأنترنت المغربية.
ولم يخلو الفيديو، من تصريحات عدد من أبناء الجارة الشرقية الذين عبروا عن حبهم لجيرانهم المغاربة واستيائهم من استمرار إغلاق الحدود من جانبهم.
فيديو المدون الأردني لم يرق نظام العسكرالذي سخر ذبابه الالكتروني لمهاجمة جو حطاب، في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي ، ما اضطره إلى حذف الفيديو موضوع الجدل وحظر الجزائريين من حسابه على موقع “تويتر.”
7 تعليقات
ياودي غير الا الجزائر غير الله يهديها علا شعبها اما حنا عيشين بيخير
بعض المواطنين الجزائريين لا يحبون بعض التصرفات العسكرية والحكومية من الجزائر علا ميتقدمون به من الكلام الغير الائق علا جارتهم المغرب 🇲🇦 حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
بوسعنا الكتير ولاكن نحن اهل الخير والشهامة ولاكن من يمس ولو بحبت رقيقة من رمالنا لا يلوم الا نفسه ولايهمنا تطبيلهم
الجزائر معروف عليها التقليد في كل شيء هدا هو شغلها الشاغل في الحياة
العالم باسره يشهد كراهية الجزائر للمغرب لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم نتمنا الخير لي انفسنا ونتمناه ايضا لي غيرنا ولاكن من تعدا حدوده فقد ضلم نفسه
الله يهديهم راحنا جيران كنت صغيرة وسمعتها تغنا بها الفنانة القديرة نعيم سميح جاري ياجاري دارك احدا داري خلينا نمشيو فطريق ارفاكا وصحاب الا آخر الاغنية يعني هدا الحقد والحسد قديم راه كالك عاند لاتحسدش
النبح بالليل والنهار على الحدود .من أراد ويتمنى فتح الحدود فى يستقبلهم في بيته مباشرة اما عن الحدود فل يعلم من يطبل بها أن جل المغاربة ضد فتح الحدود .
الواقع أن كل من اه زر الحدود يكون بعيد عن المشاكل مثل الأفارقة فتحوا الحدود وتركوا حرب بين المواطنين والافارقة وهم يعيشون في نعيم بعيدا عن المشاكل