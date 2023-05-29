إغلاق للحدود والعيش من بيع المنتجات المغربية.. جو حطاب “يفضح” أكاذيب نظام تبون

2023-05-29 / 10:26
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هبة بريس - الرباط

لم يكن المدون واليوتيبور الأردني جو حطاب، يعلم أن رحلته إلى دولة الجزائر لتصوير “فيديوهات” و”فلوغات” ستتحول إلى كابوس لنظام تبون وحاشيته.

اليوتيبور الأردني الذي يتابعه أزيد من 10 ملايين شخص عبر العالم، زار قبل أيام دولة الجزائر، واستغل رحلته بالجارة الشرقية لتصوير فيديو خاص بالحدود الجزائرية المغربية ومنطقة مغنية وتلمسان، قبل أن يتفاجأ بتشابه المعمار المتواجد بالمدينتين اللتين كانتا تعرفان تواجد عدد كبير من المغاربة مع نظيره المغربي.

وفي جولته بأسواق المنطقة، تفاجأ جو حطاب، بعيش المواطنين الجزائريين بالتجارة في المنتوجات المغربية من توابل وأواني وألبسة وغيرها، كما أن عددا من ساكنة الحدود استغنوا عن شبكة الأنترنت الجزائرية لضعفها وأخذوا يتصلون بشبكة الأنترنت المغربية.

ولم يخلو الفيديو، من تصريحات عدد من أبناء الجارة الشرقية الذين عبروا عن حبهم لجيرانهم المغاربة واستيائهم من استمرار إغلاق الحدود من جانبهم.

فيديو المدون الأردني لم يرق نظام العسكرالذي سخر ذبابه الالكتروني لمهاجمة جو حطاب، في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي ، ما اضطره إلى حذف الفيديو موضوع الجدل وحظر الجزائريين من حسابه على موقع “تويتر.”

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