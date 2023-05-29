“البسيج” يفكك خلية إرهابية موالية لـ “د.اعش” بطنجة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الإثنين، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” تنشط بمدينة طنجة، وتتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية،
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم “داعش”، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.
كما أوضحت نفس التحريات، يضيف ذات المصدر، بأن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش”، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن.
وقد تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية، التي تؤشر مرة أخرى على تنامي المخاطر الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف على تلبية الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيم “داعش” الإرهابي.
15 تعليقات
شكرا للشرطة وكل مكوناتها الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والبلاد ..
تحية طيبة لجميع الأجهزة الأمنية المغربية دمتم فخرا لهذا الوطن..
اللهم احفظ الشرطة فهم ركائز الامن والاستقرار والحماية..
كل الامتنان لرجال الامن على جهودهم الجبارة ويقضتهم في سبيل حماية الوطن..
كل التقدير والاعتزاز لحماة الوطن الساهرين على أمن بلدنا الحبيب بقيادة السيد حموشي عبداللطيف المسؤول الأمني الأول في المغرب..
الحمد لله الامن المغربي لايتوانى في ردع كل من سولت له نفسه بالمساس بالدولة المغربية..
الحمد لله على نعمة الأمن في دفع الخطر على البلاد والعباد..
شكرا للأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على أمن وسلامة المواطنين..
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم احفظ ملكنا وجميع العائلة الملكية واجعل بلدنا الحبيب بلدا امنا مطمئنا والشكر والتقدير والاحترام لاصحاب الامن في بلادنا
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حفض الله هدا الوطن ملكا وشعبا وشكرا لاصحاب الامن العام لمراقبة التراب الوطني علا مجهوداتهم الجبارة
بلد الشرافاء العلويين بقدرته القادر كل من اراد هلاكا لي هدا الوطن الا واوقعه الله علا ايدي حراسها
ياربي الا متهلك الهالك الله ينتقم منهم بحال هدو كيتسماو ميخصهمش يبقاو اعلا وجه الارض كيخونو بلادهم
أللهم احفض ملكن الحبيب وحفض امنه واعنهم علا خدمة هدا الوطن وابعد عن شر الحاسدين
لابد من معاقبتهم ولا يسمح لهم بتاتا الخروج للحيات لم يحترمو حريتهم ولا وطنهم ولا اهلهم لايستحقون الشفقة وويل لمن تسول له نفسه في تادية هدا الوطن حياة
نتقدم بالشكر الخالص من اعماق قلوبنا لي الامن المغربي حقا يستحقون منا الشكر وكل الشكر لي سهرهم بعينين مفتوحتان ليلا ونهارا مني ومن الشعب المغربي كل الاحترام والتقدير اعانكم الله