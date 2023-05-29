طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، نزول زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الأطلس الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية، ومحليا جنوب الأقاليم الصحراوية، مع نزول قطرات متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس.
كما يرتقب أن تكون السماء أحيانا قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا بالجنوب، والوسط، والجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، والماس، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بسوس، والجنوب الشرقي، وبالأقاليم الصحراوية، بينما ستتراوح ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالشمال وانخفاضا بالجنوب.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل ومهدية وما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل محليا، قليل الهيجان إلى هائج جنوب كاب بارباص.
17 تعليقات
الحمدلله والشكر علا هده الايام الباردة والممطرة التي استنفع بها كل من خلق الله من كائنات حية
نطمع في كرمك ورحمتك وجودك علينا ياراحم الراحمين ان تسقينا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا
الله اللحبيب كيف ماقالو كيبيتها فشان او كيصبحها فشان هو عضيم الشان كنا غدي نموتو بصهد او من بغا الله بردها علا عبادو كريم او عندو منين
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
نتمنا من الله ان يرزقنا غيثا نافعا ويرزقنا ماهو خير لنا ربنا انت مولانا لاتجعلنا من القوم القانطين
هذه التساقطات المطرية كان لها أثر إيجابي على حقينة السدود والفرشة المائية..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
الماء أساس الحياة اقوله تعالى: « وجعلنا من الماء كل شيء حي »..
رغم انها أتت متأخرة الا أن هذه التساقطات لها نفع كبير بالغطاء النباتي والسدود ..
الحمدللة لنا رب كريم ورحان رحيم ونطمع في مزيد من خيرات امطاره علا ارضه وعلا قد ماينتفع به
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
قوله تعالى: « وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا » صدق قوله تعالى..
الحمد لله.اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك الصالحين يارب العالمين..
تأثير هاته التساقطات المطرية بالايجاب الآبار والمياه الجوفية والسدود والفلاحة بما فيما الفواكه الصفية وغيرها..
دعواتكم لله العلي القدير ان يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت انه علا كل شيء قدير
نحمد الله ونشكره على خيرو وحسانو وعلا هاد انهرات لي طحت فيها هد شتا بردات الارض او غسلات اشجر وستنفعات بها شجر الزيتون نتمناو من الله يعطيهانا علا قدانفع