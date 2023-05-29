طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، نزول زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من الأطلس الكبير والمتوسط، وجنوب المنطقة الشرقية، ومحليا جنوب الأقاليم الصحراوية، مع نزول قطرات متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس.

كما يرتقب أن تكون السماء أحيانا قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا بالجنوب، والوسط، والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، والماس، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بسوس، والجنوب الشرقي، وبالأقاليم الصحراوية، بينما ستتراوح ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالشمال وانخفاضا بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل ومهدية وما بين طرفاية والداخلة، وقليل الهيجان بباقي السواحل محليا، قليل الهيجان إلى هائج جنوب كاب بارباص.

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