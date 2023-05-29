مرتيل.. انت.حار ثلاثيني شنقا
نجلاء مزيان: هبة بريس
أقدم شاب ثلاثيني، ليلة أمس الأحد ، على وضع حد لحياته داخل منزله الكائن بمدينة مرتيل، مخلفا وراءه صدمة كبيرة بين أقاربه و أصدقائه.
وحسب مصادر هبة بريس الخاصة فإن الهالك قام بالانتحار شنقا في ظروف غامضة، حيث لم تعرف لحدود كتابة هذه الأسطر الأسباب و الدوافع التي دعت إلى ذلك.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهالك كان يشغل قيد حياته منصب مدير فندق بذات المدينة، فضلا عن أنه صاحب صفحة فيسبوكية و قناة بموقع يوتيوب تهتمان بكل ما يتعلق بالدراجات النارية.
و فور إخطارها، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، في حين جرى نقل جثة الهالك للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
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15 تعليقات
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يارب العالمين..
ضغوط الحياة الاكراهات والفرلغ الديني تدفع الإنسان إلى اتخاذ مثل هاته القرارات الصادرة..
وضع حد للحياة معناه الخروج من رحمة الله فلا يجب أن نتخذ هاته الخطوة المغضوب عليها من الله والرسل ..
قوله تعالى:« مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا »..
قتل النفس حرام في السنة والقرآن.اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب العالمين..
“وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ”…
نسأل الله تعالى ان يجعله من أهل الجنة ويحرم عليه النار ..
«وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا» ..
على الانسان زيارة الطبيب النفسي مرة كل 5 اشهر ..
قلة فرص الشغل. الفقر. مشاكل شخصية . اضطرابات نفسية وو كلها عوامل تدفع الإنسان إلى الانتحار …
اللهم اسقينا غيثا نافعا وانزل علينا امطارا تنفعنا ولا تدرنا انت اعلم بنا انك تعلم ولانعلم ياعلام الغيوب
رغم هده الامطار التي رحمنا بها الله الرحمان الرحيم الا نحن مقبلين علا فصل الصيف ولازلنا في خصاص من المياه فلابد من عدم التبدير فيه والله لايحب المبدرين لانهم اخوان الشياطين
ان لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
الله اعلم بحاله نتمنا من الله ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنا مايغضب ألله
الصبر لأهله علا تلقيهم بهذا الخبر وغفر له الله هو اعلم بحاله